Долина освободила квартиру в Хамовниках, но пока не передала ключи Лурье

Певица Лариса Долина полностью освободила спорную квартиру в Хамовниках. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

«Долина освободила квартиру. <…> В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры», — сказала Свириденко.

Адвокат отметила, что певица пока не передала жилплощадь. Решение о выселении Долиной из квартиры суд принял 25 декабря 2025 года. Также суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку Долиной.

Ранее стало известно, что певица забрала все вещи из квартиры. Последние три дня возле дома в Хамовниках не было ни грузовых машин, ни работников. Адвокаты покупательницы пригласили Долину 9 января на передачу ключей.