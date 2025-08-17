«Лучшая покупка». Николь Кузнецова рассказала, сколько заплатила за рождение дочери от сурмамы

Экстрасенс и звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова поделилась подробностями рождения дочери от суррогатной матери. Об этом она рассказала в интервью Наташе Гасанхановой в ток-шоу «ДаДа — НетНет» , доступном на платформе VK Video.

Кузнецова объяснила, что решила обратиться за помощью к сурмаме из-за серьезных проблем с репродуктивным здоровьем. Она с детства страдает от папилломатоза гортани. Ей пришлось перенести множество операций. Она даже временно теряла голос.

Несколько лет назад экстрасенс столкнулась с раком легким. Врачи удалили злокачественную опухоль, но из-за этого она уже не сможет самостоятельно выносить ребенка.

Кузнецова третий раз стала матерью осенью 2022 года, которую выносила сурмама. Финансовые затраты она сравнила с покупкой китайского автомобиля за три миллиона рублей. Сурмаме из них выплатили миллион, остальное ушло на сопутствующие расходы.

«Шутим, что она лучшая наша покупка. Чудесно, что есть такой шанс», — призналась экстрасенс.

