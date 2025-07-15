Волынец указала на снижение махинаций на фоне возможного запрета на коммерческое суррогатное материнство

Омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец в беседе с ИА НСН сообщила, что запрет на коммерческое суррогатное материнство может снизить количество махинаций и манипуляций с детьми.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить суррогатное материнство на коммерческой основе, поскольку торговля людьми в России незаконна.

Волынец подчеркнула сложность и неоднозначность вопроса. Она отметила, что действующее законодательство не гарантирует биологическим родителям, что ребенок останется с ними, если суррогатная мать решит его оставить.

По словам омбудсмена, запрет на коммерческий характер суррогатного материнства может устранить вопиющие случаи шантажа детей. Однако она отметила, что могут появиться серые схемы, которые будут нарушать закон и предусматривать уголовную ответственность.