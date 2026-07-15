Лорак оценила шансы Гагариной стать музыкальным представителем России

Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) заявила, что российская исполнительница Полина Гагарина могла бы достойно представить страну на международной сцене. Об этом артистка рассказала в проекте Ксении Собчак «Что о тебе думают?» .

Певица призналась, что считает лучшей исполнительницей страны саму себя. При этом среди коллег она выделила Гагарину, которая уже выступала от страны на международном конкурсе.

«Она уже представляла Россию, у нее такое конкурсное состояние, я пела с ней дуэтом — мы прекрасно общаемся и дружим, она как машина. Но, если бы спросили меня, то я бы сказала, что Ани Лорак», — сказала артистка.

Ранее Гагарина пыталась оспорить в суде Евросоюза решение о включении в санкционный список. Ограничения против певицы Брюссель ввел в июне 2024 года, сославшись на ее участие в мероприятиях в поддержку российских властей.