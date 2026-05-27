Полина Гагарина подала второй иск о снятии санкций ЕС

Суд Евросоюза подтвердил регистрацию нового иска певицы Полины Гагариной против Совета ЕС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«25 мая Суд ЕС общей юрисдикции зарегистрировал подачу иска госпожи Гагариной против Совета ЕС», — сообщила пресс-служба.

Певицу внесли в 14-й пакет санкций Брюсселя в июне 2024 года. Основанием стало участие певицы в мероприятиях, поддерживающих политику российских властей, в том числе выступление на концерте в годовщину присоединения Крыма.

В октябре 2024 года Гагарина уже подавала подобный иск, в котором указала на нарушения со стороны Совета ЕС, ответчика, в том числе невыполнение бремени доказывания и несоблюдение принципов свободы выражения мнения и творчества.

Решение по нему до сих пор не принято.