«Люди начнут отворачиваться». Популярность Кадышевой рухнет из-за скандального сына

Волна бешеной популярности Надежды Кадышевой вскоре может пойти на спад. Поклонницы знаменитости публикуют в Сети возмущенные комментарии о том, что большую часть концертов исполнительницы заполняют номера ее сына Григория Костюка. Об этом сообщил «Абзац».

К остальным участникам коллектива публика относительно позитивно. Фанатов раздражает только появление на сцене наследника звезды. Его ругают за скандальную репутацию и отсутствие выдающихся талантов.

По словам музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, если так пойдет и дальше, в итоге люди могут перестать покупать билеты на выступления Кадышевой.

«Поклонники идут на Надежду Никитичну, „Золотое кольцо“ и привлекательного балалаечника. Творчеством ее сына не особо интересуются. Григорий вызывает отвращение определенными поступками, он зазнается», — отметил он.

Продюсер отметил, что раздражение публики продолжит нарастать, если Кадышева не сократит время, отведенное под выступления своего наследника.

«Когда концерты превратятся в прямое рекламное шоу Григория, люди могут начать постепенно отворачиваться от нее самой», — заключил Рудченко.

Из-за Костюка исполнительница хита «Течет ручей» уже осталась без новогодних корпоративов. Состоятельная публика не желает слушать, как поет сын Кадышевой, и готова платить только за концерты без его участия.

Ранее стало известно, что бывшая невестка певицы артистки, модель Габриелла Мерман хочет лишить ее сына родительских прав. По словам женщины, ни бывший муж, ни его мать не видятся с ребенком.