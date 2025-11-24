Сыночка-корзиночка подложил свинью. Почему Кадышева осталась без корпоративов на Новый год
Певица Надежда Кадышева продолжает находиться на пике своей славы, но ее успеху серьезно мешает сын Григорий Костюк. Молодой артист постоянно выступает с матерью и распугивает богатых клиентов, которые не хотят его слушать.
Сын не разрешил петь одной
Благодаря растущей популярности среди зумеров Кадышева соглашается петь на корпоративе только за немалые деньги, а за выступления в конце декабря ценник взлетает выше 12 миллионов рублей.
Несмотря на востребованность, в этот раз звезда проведет новогоднюю ночь у себя дома — виной всему оказался ее единственный сын. Певец настоял на том, чтобы выступала не только Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», но и он.
Некоторые богатые поклонники согласились заплатить 25 миллионов рублей за корпоратив исполнительнице хита «Широка река», но только при условии, что ее сына там не будет. В итоге Костюк, занимающийся финансовыми вопросами семьи, отклонил предложение из-за такого удара по самолюбию.
«Они отказывались платить „за пародию на выступление“. А он не соглашался, чтобы мать пела одна, даже за 25 миллионов рублей, было и такое предложение! Вот и остались без заказов», — отметил инсайдер Telegram-канала «Свита Короля».
По его данным, после этого Кадышева пустила слух, что якобы сама не хочет выступать во время праздника и собирается провести Новый год с близкими.
Громкие скандалы
При этом сын фолк-звезды, остающийся в тени звездной матери, неоднократно попадал в разного рода скандалы. Экс-директор театра «Золотое кольцо» Борис Горшков признавался, что Костюк с малых лет воспринимал родителей только как источник денег. По его словам, Кадышева баловала сына и тот привык к роскоши.
«Что мне родители? Вот когда наследство оставят — тогда да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет», — цитировал Горшков артиста.
С темной стороны Костюк показывал себя и в личной жизни — бывшая жена певца через суд добилась лишения артиста родительских прав на сына. По ее мнению, он не платил алименты и не принимал участия в воспитании ребенка.
Позже женщина рассказала в программе «Малахов», что Костюк просто сбежал, пока она была на прогулке с грудничком.
«Когда мне потребовалось его разрешение на выезд ребенка за границу, то он вышел на связь и каждый раз требовал от меня денежную сумму, которая постепенно выросла до одного миллиона рублей», — добавила она.
Оказался жадным деспотом
Второй женой сына Кадышевой стала Габриелла Мерман, но брак тоже не продержался долго, хотя у пары был сын. В ходе судебных разбирательств Костюк внезапно заявил, что у него нет детей в рамках этого брака, чем шокировал супругу. Мерман написала в соцсетях, что поступок экс-мужа стал для нее настоящим предательством, которому нельзя найти объяснение.
Жившая с Костюком бизнесвумен Дарья Де Батс призналась в беседе со StarHit, что тот часто занимал у нее деньги, но отказывался возвращать их. Она добавила, что родители только поощряют подобное поведение сына и рекомендуют ему искать богатых невест.
Предпринимательница назвала бывшего возлюбленного маньяком, уверенным в своей безнаказанности.
«В каждых отношениях Гриша регулярно снимает проституток и очень грубо с ними себя ведет. Таскает за волосы, бьет. Он жесткий тип. К нему никто из девушек тех не хотел ездить в конце концов», — подчеркнула она.
Де Батс добавила, что Костюк неразборчиво пишет и даже не может давать интервью, так как неспособен четко излагать свои мысли. По ее словам, ей приходилось самой интервьюировать певца, чтобы «обезопасить от журналистов».