Сыночка-корзиночка подложил свинью. Почему Кадышева осталась без корпоративов на Новый год

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Певица Надежда Кадышева продолжает находиться на пике своей славы, но ее успеху серьезно мешает сын Григорий Костюк. Молодой артист постоянно выступает с матерью и распугивает богатых клиентов, которые не хотят его слушать.

Сын не разрешил петь одной

Благодаря растущей популярности среди зумеров Кадышева соглашается петь на корпоративе только за немалые деньги, а за выступления в конце декабря ценник взлетает выше 12 миллионов рублей.

Несмотря на востребованность, в этот раз звезда проведет новогоднюю ночь у себя дома — виной всему оказался ее единственный сын. Певец настоял на том, чтобы выступала не только Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», но и он.

Некоторые богатые поклонники согласились заплатить 25 миллионов рублей за корпоратив исполнительнице хита «Широка река», но только при условии, что ее сына там не будет. В итоге Костюк, занимающийся финансовыми вопросами семьи, отклонил предложение из-за такого удара по самолюбию.

«Они отказывались платить „за пародию на выступление“. А он не соглашался, чтобы мать пела одна, даже за 25 миллионов рублей, было и такое предложение! Вот и остались без заказов», — отметил инсайдер Telegram-канала «Свита Короля».

По его данным, после этого Кадышева пустила слух, что якобы сама не хочет выступать во время праздника и собирается провести Новый год с близкими.

Фото: РИА «Новости»

Громкие скандалы

При этом сын фолк-звезды, остающийся в тени звездной матери, неоднократно попадал в разного рода скандалы. Экс-директор театра «Золотое кольцо» Борис Горшков признавался, что Костюк с малых лет воспринимал родителей только как источник денег. По его словам, Кадышева баловала сына и тот привык к роскоши.

«Что мне родители? Вот когда наследство оставят — тогда да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет», — цитировал Горшков артиста.

С темной стороны Костюк показывал себя и в личной жизни — бывшая жена певца через суд добилась лишения артиста родительских прав на сына. По ее мнению, он не платил алименты и не принимал участия в воспитании ребенка.

Позже женщина рассказала в программе «Малахов», что Костюк просто сбежал, пока она была на прогулке с грудничком.

«Когда мне потребовалось его разрешение на выезд ребенка за границу, то он вышел на связь и каждый раз требовал от меня денежную сумму, которая постепенно выросла до одного миллиона рублей», — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

Оказался жадным деспотом

Второй женой сына Кадышевой стала Габриелла Мерман, но брак тоже не продержался долго, хотя у пары был сын. В ходе судебных разбирательств Костюк внезапно заявил, что у него нет детей в рамках этого брака, чем шокировал супругу. Мерман написала в соцсетях, что поступок экс-мужа стал для нее настоящим предательством, которому нельзя найти объяснение.

Жившая с Костюком бизнесвумен Дарья Де Батс призналась в беседе со  StarHit, что тот часто занимал у нее деньги, но отказывался возвращать их. Она добавила, что родители только поощряют подобное поведение сына и рекомендуют ему искать богатых невест.

Предпринимательница назвала бывшего возлюбленного маньяком, уверенным в своей безнаказанности.

«В каждых отношениях Гриша регулярно снимает проституток и очень грубо с ними себя ведет. Таскает за волосы, бьет. Он жесткий тип. К нему никто из девушек тех не хотел ездить в конце концов», — подчеркнула она.

Де Батс добавила, что Костюк неразборчиво пишет и даже не может давать интервью, так как неспособен четко излагать свои мысли. По ее словам, ей приходилось самой интервьюировать певца, чтобы «обезопасить от журналистов».

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте