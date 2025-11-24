Сыночка-корзиночка подложил свинью. Почему Кадышева осталась без корпоративов на Новый год

Певица Надежда Кадышева продолжает находиться на пике своей славы, но ее успеху серьезно мешает сын Григорий Костюк. Молодой артист постоянно выступает с матерью и распугивает богатых клиентов, которые не хотят его слушать.

Сын не разрешил петь одной

Благодаря растущей популярности среди зумеров Кадышева соглашается петь на корпоративе только за немалые деньги, а за выступления в конце декабря ценник взлетает выше 12 миллионов рублей.

Несмотря на востребованность, в этот раз звезда проведет новогоднюю ночь у себя дома — виной всему оказался ее единственный сын. Певец настоял на том, чтобы выступала не только Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», но и он.

Некоторые богатые поклонники согласились заплатить 25 миллионов рублей за корпоратив исполнительнице хита «Широка река», но только при условии, что ее сына там не будет. В итоге Костюк, занимающийся финансовыми вопросами семьи, отклонил предложение из-за такого удара по самолюбию.

«Они отказывались платить „за пародию на выступление“. А он не соглашался, чтобы мать пела одна, даже за 25 миллионов рублей, было и такое предложение! Вот и остались без заказов», — отметил инсайдер Telegram-канала «Свита Короля».

По его данным, после этого Кадышева пустила слух, что якобы сама не хочет выступать во время праздника и собирается провести Новый год с близкими.