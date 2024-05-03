Лидер «Коррозии металла» заявил, что после облавы у него украли вещей на 1 млн рублей | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 00:52 Лидер «Коррозии металла» заявил, что после облавы у него украли вещей на 1 млн рублей Музыкант Троицкий заявил о краже водки в ходе задержания в Нижнем Новгороде РИА «Новости»

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Лидер «Коррозии металла» Сергей (Паук) Троицкий рассказал о краже элитного алкоголя во время задержания на концерте в Нижнем Новгороде. О пропаже музыкант заявил в беседе с «Газетой.ru».

«У группы сотрудниками пятого отделения полиции Нижнего Новгорода и УФСБ по Нижнему Новгороду было похищено шесть бутылок элитной водки, три бутылки шампанского Moet», — заявил артист.

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Он отметил, что также пропали два инструмента — шестиструнная бас-гитара за 300 тысяч рублей и акустическая гитара за 420 тысяч. Еще конфисковали деньги у продавца билетов — это 200 тысяч, продавщицы мерча — около 150 тысяч.

«Конфискованы два баула с мерчем группы больше, чем на 300 тысяч: балахоны, майки и так далее, а также концертные и театральные баннеры группы на 20 тысяч», — признался Троицкий.

По его словам, драгоценностей и денег лишились некоторые посетители мероприятия. Люди в масках обыскивали гостей.

Концерт группы «Коррозия металла» сорвали полицейские Нижнего Новгорода. Они ворвались в здание и задержали артистов. Причиной таких действий стали претензии к символике на одежде исполнителей. После случившегося Паук заявил, что состав приостановил свою деятельность.