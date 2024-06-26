Лещенко рассказал о службе в Германии в одно время с Пресли

Певец Лев Лещенко вспомнил, как служил в Германии в одни годы с Элвисом Пресли

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что проходил службу в армии в Германии одновременно с американским исполнителем рок-н-ролла Элвисом Пресли. Своими воспоминаниями певец поделился с «Газетой.Ru» .

Лещенко уточнил, что его армейская служба началась с танковых войсках, а после его приняли в ансамбль песни и пляски. Вмести они много гастролировали по ГДР.

«В какой-то момент кто-то из ребят сказал мне, что сейчас в Берлине — на той стороне за Бранденбургскими воротами — проходит службу Элвис Пресли. Он действительно там служил в 1962–1963 годах, а я с 1961-го по 1964-й», — рассказал артист.

По словам Лещенко, певец служил не как обычные солдаты, уточнив, что тот жил не в казарме, а в съемном доме. В те времена артист как раз интересовался рок-н-роллом.

Он добавил, что встретиться с Пресли ему так и не удалось.

Ранее Лещенко выразил готовность спеть дуэтом с британской поп-певицей Дуа Липой. Однако это только желание, пока артист исполняет хиты со своими знакомыми.