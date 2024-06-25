Лев Лещенко заявил, что хотел бы спеть с Дуа Липой

Народный артист России Лев Лещенко захотел выступить дуэтом с певицей Дуа Липой

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Лев Лещенко заявил о желании спеть вместе с британской поп-певицей Дуа Липой. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

«Мое желание ни о чем не говорит, к сожалению. Я бы хотел спеть с Дуа Липой! Но она же меня не приглашает (смеется)», — сказал артист.

Он пояснил, что по этой причине исполняет песни со своими знакомыми, с теми, кто расположен к нему. Певец уточнил, что отвечает согласием на предложения, если они интересные.

Лещенко также выделил рэпера Loc-Dog, отметив, что у него множество смысловых песен именно в поэтическом плане.

Недавно 82-летний Лещенко признался, что начал задумываться об уходе со сцены. Он добавил, что в силу возраста стало тяжело давать сольные концерты. При этом предложений поступает много.

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Русские всегда возвращаются. Финал Кубка Стэнли удался!

Быстрые и уязвимые. Что известно об американских ракетах ATACMS, атаковавших Севастополь

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте