Лерчек вышла на связь из больницы после первой химиотерапии

Валерия Чекалина (Лерчек) впервые рассказала о самочувствии после начала химиотерапии. Ее возлюбленный — танцор Луис Сквиччиарини — опубликовал в Instagram* видео из больницы, где блогер проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

«Настрой отличный, все будет хорошо. Ну, конечно, с поддержкой всего мира. Я ощущаю поддержку», — поделилась знаменитость.

Сквиччиарини показал этапы подготовки Лерчек к медицинским процедурам.

«Лере установили порт в шею, который идет прямо в крупную вену, для химии. Начинаем с противорвотного. Спасибо, что молитесь за нее», — написал танцор.

Ранее он опубликовал первое видео с Лерчек, как только процедура началась.

О диагнозе стало известно 12 марта. Близкие блогера подтвердили, что у сразу после четвертых родов у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких, ногах и позвоночнике.

