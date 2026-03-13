Появилось первое видео с Лерчек после начала лечения от рака

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые появилась на видео после начала химиотерапии. Ролик и фото после первого дня лечения опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в Instagram*

Сквиччиарини показал, как началась химиотерапия Чекалиной. На кадрах блогер лежала на больничной кровати с капельницей. На вопрос жениха о настрое, девушка ответила, что ощущает поддержку всего мира и уверена, что все будет хорошо.

«Люблю тебя!» — сказал Сквиччиарини.

«И я тебя люблю», — ответила Чекалина.

Позже возлюбленный блогера выложил фотографию Лерчек после процедур, где она выглядела уставшей и осунувшейся.

«Сегодня первый день химии», — написал он.

Ранее Сквиччиарини рассказал, что врачи диагностировали у блогера рак желудка четвертой стадии. По его словам, болезнь дала метастазы в легкие, ноги и позвоночник, а о диагнозе пара узнала сразу после родов.

