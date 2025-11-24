Лерчек с перепуганным лицом сняли в зале перед заседанием суда

Гагаринский суд начал рассматривать уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема. Пару обвинили в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru.

В здание суда блогер приехала вместе с новым мужчиной. Она подтвердила, что кавалер – отец ее будущего четвертого ребенка. Журналисты выяснили, что это тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Они стали тайно встречаться сразу после развода Валерии с Артемом.

Лерчек призналась, что с бывшим супругом давно не общается. Их связывает только разбирательство по уголовному делу.

Общая сумма незаконных переводов Чекалиных из России превысила 250 миллионов рублей. Проделать преступную схему помог бывший сотрудник Вишняк. Против мужчины тоже возбудили уголовное дело.