Лерчек прибыла в суд по делу о выводе из России 250 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, приехала в Гагаринский суд в Москве для рассмотрения уголовного дела против нее и ее бывшего мужа Артема. Их обвиняют в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Блогер не раскрыла журналистам деталей расследования — следователи не разрешили давать комментарии.

«Очень сильно укачало, в машине тошнит», — сказала Лерчек.

В суд она приехала вместе с мужчиной, по ее словам — отцом будущего четвертого ребенка. По данным журналистов, это ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Пара начала встречаться сразу после развода Валерии. Звезда отметила, что с супругом сейчас не общается.

Также у здания суда между Лерчек и одним из журналистов возникла небольшая перепалка. Валерия заявила, что сотрудник СМИ толкнул ее маму.