Блогеры Валерия и Артем Чекалины отправили более 250 миллионов рублей в ОАЭ

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных, которые стали известны благодаря фитнес-марафонам в интернете, будут судить за перевод за границу особо крупной суммы с использованием фальшивых документов. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Общая сумма переводов Чекалиных за рубеж превысила 250 миллионов рублей. Провернуть преступную схему помог их бывший сотрудник Вишняк. Против него тоже возбудили уголовное дело.

Соучастник блогеров рассказал, что они перестали платить ему зарплату. В итоге сотрудник сообщил следователям, что деньги отправляли в Объединенные Арабские Эмираты.

Пособник заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело против него отправили в прокуратуру с обвинительным заключением.

Ранее стало известно, что бренд нижнего белья Лерчек разорился. С апреля 2023 года по ноябрь 2024-го сотрудники фирмы не платили за электричество. В итоге накопился долг размером 98 тысяч рублей.