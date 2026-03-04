Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию

Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) госпитализировали в реанимацию онкологического отделения. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из окружения Чекалиной.

«Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию», — рассказал собеседник агентства.

Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка, отцом которого является тренер по танцам аргентинец Луис Сквиччиарини. Блогер находилась под домашним арестом по делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей.

Лерчек попала в больницу, новорожденный остался дома. Во время беременности у блогерши наблюдались проблемы со здоровьем, она пропускала заседания суда.

В ночь на 9 февраля ей вызывали бригаду скорой помощи, у нее отнималась нога. Также у Чекалиной диагностировали проблемы в мочеполовой системе.