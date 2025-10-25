Лепс слег в больницу после скандального концерта во Владивостоке

Mash: после концерта во Владивостоке Лепс лег под капельницу в больницу

Певец Григорий Лепс после скандального концерта во Владивостоке лег в Боткинскую в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Исполнитель, указали в публикации, серьезно отравился, ему поставили капельницы. Кроме того, пришлось отменить все корпоративы и три ближайших концерта, весь тур по России оказался под угрозой.

В окружении Лепса отметили, что артист в тяжелом состоянии, а само лечение проходит в полностью закрытом режиме.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лепс 19 октября якобы провел концерт во Владивостоке в состоянии, которое некоторые поклонники оценили как нетрезвое. Между песнями певец позволял себе нецензурные выражения, зрители покидали зал.

Однако другим фанатам концерт очень понравился. Они заявили, что крепкие словечки певца только добавили яркости выступлению.