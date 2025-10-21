«Добавило ярости». Слухи о «пьяном» концерте Лепса опровергли

Появившиеся в Сети слухи о якобы выступлении Григория Лепса во Владивостоке в нетрезвом состоянии являются преувеличением. Об этом 360.ru рассказала посетившая концерт Татьяна.

По ее словам, мероприятие шло полтора часа, после чего Лепс ушел на перерыв и пошутил, что споет еще «две-три песни».

«Некоторые подумали, что это правда, и решили уйти пораньше, чтобы в пробке не стоять. Потом концерт продолжили, после „Рюмки водки“ включили свет, и часть зрителей тоже ушла. Остальные пошли ближе к сцене, делали на его фоне селфи и так далее. Концерт — супер, ожидания оправдались», — сказала женщина.

Татьяна добавила, что по поведению Лепса не заметила сильных отличий от прошлого концерта в 2024 году. При этом нецензурных слов от артиста действительно стало больше, но не оскорблений.

Другой поклонник — Станислав — добавил, что Лепс вышел на сцену простывшим, но все равно отыграл концерт.

«Матерился, да, но в целом это только добавило яркости концерту. Недовольные, наверное, были, но таким лучше брать билеты на „Щелкунчик“», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лепс отыграл концерт во Владивостоке в состоянии, которое расценили как нетрезвое. Между песнями он позволял себе нецензурные выражения, из-за чего некоторые зрители предпочли уйти из зала.