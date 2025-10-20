«Самый лучший день» не состоялся. Концерт Лепса взбесил публику

Концерт певца Григория Лепса разочарован местных поклонников. Исполнитель вышел на сцену в состоянии, которое можно назвать как нетрезвое, сообщил Telegram-канал «Дальневосточные новости» .

Возрастное ограничение на мероприятие установили на уровне 12+, что предполагало доступность для широкой аудитории и семейную атмосферу.

Однако Лепс исполнил лишь часть песен, а между номерами позволял себе нецензурные высказывания, шокировавшие публику.

«Мы пришли насладиться любимыми песнями и его голосом, а получили неподобающее поведение», — рассказала о впечатлениях одна из зрительниц.

Некоторые не выдержали происходящего и покинули зал до завершения концерта. Билеты на него начинались от 3,2 тысячи рублей и доходили до 20 тысяч рублей.

Ранее конфуз произошел на концерте Лепса в Казани. Он покинул сцену после показавшегося ему обидным выкрика из зрительного зала.