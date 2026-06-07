Лепс раскрыл свою единственную несбывшуюся мечту

«Какую мечту я не воплотил? Пенсия. С кем из молодых артистов хотел бы записать песню? Сложно сказать. Все зависит от человека и от музыки, которую он предложит. Или я предложу. Это может произойти внезапно», — признался артист.

Кроме того, Лепс отметил, что никогда не нервничает перед выступлением. По его словам, он ощущает себя как дома на сцене.

Ранее Лепс поделился своими спортивными планами. Артист хотел бы пройти 65 километров к своему 65-летнему юбилею.

До этого артист отмечал, что поддерживает физическую форму, уделяя особое внимание ходьбе. При этом у него в доме есть и бассейн, и спортзал. Также он отказался от алкоголя и последние 25 лет вообще не завтракает.