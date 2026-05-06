Григорий Лепс заявил о желании пройти пешком 65 километров к 65-летнему юбилею

Известный певец Григорий Лепс, которому недавно исполнилось 63 года, поделился своими спортивными планами. Артист, давно увлекающийся длительной ходьбой, готов ставить новые личные рекорды, сообщил сайт KP.RU.
По словам исполнителя, его последний рекорд был в 62 года — он прошел 62 километра. Певец надеется, что к своему 65-летнему юбилею сможет преодолеть 65 километров.
«Мало кто в меня верит. Думаю, это займет часов 12», — сообщил музыкант.
Лепс также рассказал, что во время таких марафонов за ним всегда следует машина с лекарствами и водой.
