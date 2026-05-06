Григорий Лепс заявил о желании пройти пешком 65 километров к 65-летнему юбилею

Известный певец Григорий Лепс, которому недавно исполнилось 63 года, поделился своими спортивными планами. Артист, давно увлекающийся длительной ходьбой, готов ставить новые личные рекорды, сообщил сайт KP.RU .

По словам исполнителя, его последний рекорд был в 62 года — он прошел 62 километра. Певец надеется, что к своему 65-летнему юбилею сможет преодолеть 65 километров.

«Мало кто в меня верит. Думаю, это займет часов 12», — сообщил музыкант.

Лепс также рассказал, что во время таких марафонов за ним всегда следует машина с лекарствами и водой.