Певец Григорий Лепс поделился секретами поддержания физической формы. В беседе с KP.RU артист рассказал, что на протяжении 25 лет полностью отказывается от завтрака.

«На протяжении 25 лет я не завтракаю вообще. Я никогда не ем и перед выступлениями: желудок должен быть пустым», — заявил Лепс.

Кроме того, певец уделяет внимание спортивной дисциплине. У него дома есть спортзал и бассейн, но особое внимание он уделяет ходьбе. Григорий Лепс рассказал, что в одном из своих личных рекордов он прошел 62 километра за день и планирует превзойти это достижение к своему 65-летию. Исполнитель также отметил, что отказался от алкоголя и ограничил концертную нагрузку ради здоровья и голоса.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за болезни артиста несколько его концертов осенью 2025 года были перенесены.