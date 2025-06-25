Лепс подал заявку на регистрацию торгового знака «наGLец»

Певец Григорий Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака «наGLец». Об этом свидетельствуют данные базы Роспатента .

Григорий Викторович Лепсверидзе (настоящее имя музыканта) подал заявку 20 июня. Под этим брендом он планирует выпускать видеокассеты, диски для звукозаписи и музыкальные файлы, а также сдавать в аренду оборудование и организовывать мероприятия.

В мае Лепс уже обращался в Роспатент, желая зарегистрировать товарный знак «дядьГРИШ». Судьба этой заявки неизвестна.

Недавно 62-летний артист отложил свадьбу с молодой избранницей Авророй Кибой. По версии kp.ru, Лепсу не хватает денег, чтобы воплотить в жизнь все пожелания 19-летней невесты, и ему пришлось ради нее даже влезть в долги.