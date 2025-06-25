Лепс подал заявку на регистрацию торгового знака «наGLец»
Певец Григорий Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака «наGLец». Об этом свидетельствуют данные базы Роспатента.
Григорий Викторович Лепсверидзе (настоящее имя музыканта) подал заявку 20 июня. Под этим брендом он планирует выпускать видеокассеты, диски для звукозаписи и музыкальные файлы, а также сдавать в аренду оборудование и организовывать мероприятия.
В мае Лепс уже обращался в Роспатент, желая зарегистрировать товарный знак «дядьГРИШ». Судьба этой заявки неизвестна.
Недавно 62-летний артист отложил свадьбу с молодой избранницей Авророй Кибой. По версии kp.ru, Лепсу не хватает денег, чтобы воплотить в жизнь все пожелания 19-летней невесты, и ему пришлось ради нее даже влезть в долги.