Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака «дядьГРИШ»

Народный артист России Григорий Лепс подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «дядьГРИШ». Информация появилась в базе данных федеральной службы.

Григорий Викторович Лепсверидзе подал заявку на регистрацию товарного знака 20 мая. По данным ведомства, на 22 мая формальная экспертиза заявки продолжается.

В соответствии с запросом, предполагается производство и выпуск видеокассет, компакт-дисков, кинопленок, аудионосителей, анимационных фильмов, развлекательных программ и кинолент под товарным знаком. Кроме того, запрос был подан в категории «гостиницы и пансионаты».

После регистрации бренда Лепс сможет использовать его в самых разных сферах. Например, выпускать мультфильмы, программное обеспечение и мелодии для телефонов. Также он сможет открывать отели, кальянные, бары и приюты для животных, писал RT. Под маркой «дядьГРИШ» певец сможет издавать книги, организовывать выставки, открывать виртуальные рестораны и развивать проекты в сфере криптовалют.

Ранее стало известно, что 62-летний российский певец Григорий Лепс перенес свадьбу с 19-летней избранницей Авророй Кибой. У артиста не хватает денег на реализацию всех свадебных пожеланий невесты. При этом знакомые певца поделились, что Киба постоянно живет в загородном доме Лепса в России и ведет себя как супруга.