Леонтьев признался, что скучал по российской публике

Певец Валерий Леонтьев рассказал о тоске по российским зрителям после приезда из США в Казань. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Исполнитель выступил на творческом вечере композитора Раймонда Паулса в рамках конкурса «Новая волна-2026». Со сцены он назвал концерт большим праздником для любителей музыки.

Артист исполнил композиции «Исчезли солнечные дни» и «Затмение сердца», а затем вместе с певицей Seville спел «Вернисаж». Выступление Леонтьев завершил песней «Зеленый свет» из альбома «Диалог», который вышел в 1984 году.

Конкурс молодых исполнителей популярной музыки проходит в Казани с 20 по 26 августа. Леонтьев с 2022 года постоянно живет в США. Певец перебрался в Майами и объяснял решение возможностью спокойно гулять по улицам.

Ранее композитор Раймонд Паулс, творческий вечер которого посвятили 90-летнему юбилею, сообщал о своей госпитализации из-за проблем со здоровьем.