Автор хитов Пугачевой и Леонтьева композитор Раймонд Паулс попал в больницу

Известный композитор Раймонд Паулс, сочинивший хиты для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей, попал в больницу. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

«Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем», — рассказал он.

Композитору 90 лет. Он является народным артистом СССР, в 1989–1993 годах был министром культуры Латвии. Ранее издание Privātā Dzīve сообщало, что Паулс может вскоре завершить карьеру из-за проблем со зрением после перенесенной операции.

В феврале маэстро отозвал все выданные доверенности на представление своих интересов или заключение сделок от его имени. Поводом стал конфликт Паулса с организаторами концерта в честь его 90-летнего юбилея.

Композитор заявил, что не давал согласия на проведение события и использование своего имени в названии шоу. Он возмутился, что даже после его претензий организаторы продолжили рекламировать шоу.