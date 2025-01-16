Театр «Ленком» снял Дмитрия Певцова с гастролей в Санкт-Петербурге, запланированных на конец января. Об этом народный артист сообщил в своем Telegram-канале .

Актер попросил прощения у зрителей, которые приобрели билеты на спектакль «Все оплачено», желая увидеть его на сцене. По словам Певцова, он узнал о перестановках из голосового сообщения от руководства «Ленкома».

«Руководство приняло решение о том, что Дмитрий Певцов 26 января не едет на гастроли в Питер и не играет спектакль „Все оплачено“. Просто ставлю в известность тех, кто купил билет, чтобы увидеть меня на сцене», — сказал артист.

Певцов покинул «Ленком» после 33 лет службы. Фотографию актера убрали из фойе театра. Также уволили дочь режиссера Марка Захарова, актрису Александру Захарову. Она работала в «Ленкоме» 42 года. Узнав эту новость, Захарова предположила, что театр находится в «каком-то глубоком кризисе».