Леди Гага устроила сюрприз фанатам

Артистка организовала мастер-класс по танцам с хореографом Чайной Тейлор, которая много лет с ней сотрудничает. Пока приглашенные занимались, певица втайне следила за ними через стекло и вышла в зал по окончании репетиции, чтобы станцевать вместе и сфотографироваться. Для фанатов ее появление стало полной неожиданностью.

В прошлом году актриса и телеведущая Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате. По ее словам, новый сингл американской звезды похож на песню из фильма «Про Красную Шапочку», который в свое время и прославил Поплавскую на весь Советский Союз.

Также певица подтвердила помолвку с бизнесменом Майклом Полански.