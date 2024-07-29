Леди Гага подтвердила помолвку с бизнесменом

Американская певица Леди Гага подтвердила сообщения о помолвке с бизнесменом Майклом Полански. Об этом сообщило издание
Daily Mail.
В сети появилось видео с 38-летней артисткой во время соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже. На нем Леди Гага разговаривает с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. На записи слышно, как поп-звезда называет своего спутника женихом.
Певица выступила на
церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр. В Париж она прилетела вместе с предпринимателем Майклом Полански, который старше ее на девять лет. Пара состоит в отношениях с 2019 года.
Ранее Леди Гага опровергла
слухи о беременности. Она записала в своей соцсети аудиосообщение, в котором заявила, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.
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