Актриса Поплавская: Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки
Актриса и общественный деятель Яна Поплавская обвинила американскую певицу Леди Гагу в плагиате. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал российской звезды.
По ее словам, новый сингл эпатажной знаменитости похож на песню из советской картины «Про Красную Шапочку», где Поплавской досталась главная роль.
«Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки! Что скажете?» — отметила артистка в своем блоге.
Для сравнения актриса опубликовала нарезку из фрагментов новой композиции Леди Гаги и «Песни Красной Шапочки». Напомним, закадровой исполнительницей выступила Ольга Рождественская.
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