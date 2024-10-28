Актриса Поплавская: Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская обвинила американскую певицу Леди Гагу в плагиате. Об этом сообщила « Национальная служба новостей » со ссылкой на Telegram-канал российской звезды.

По ее словам, новый сингл эпатажной знаменитости похож на песню из советской картины «Про Красную Шапочку», где Поплавской досталась главная роль.

«Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки! Что скажете?» — отметила артистка в своем блоге.

Для сравнения актриса опубликовала нарезку из фрагментов новой композиции Леди Гаги и «Песни Красной Шапочки». Напомним, закадровой исполнительницей выступила Ольга Рождественская.