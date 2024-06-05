«Рыдаю в спортзале». Леди Гага опровергла слухи о беременности

Певица Леди Гага ответила на слухи о своей беременности. Короткий ролик с опровержением она выложила в социальной сети TikTok.

«Не беременна — просто рыдаю в спортзале», — процитировала артистка песню американской певицы Тейлор Свифт Down Bad.

В ролике Леди Гага делает прическу и макияж. Кроме того, она записала аудиосообщение, в котором заявила, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.

«Мне не нужно искать собственную эстетику. Я и есть эстетика», — заключила певица.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых Леди Гагу запечатлели с округлившимся животом. Журналисты и поклонники предположили, что певица беременна. Звезда пришла на мероприятие вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. На ее пальце удалось рассмотреть массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.