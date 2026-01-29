Лебедев жестко раскритиковал вид здания полпредства президента в УрФО

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал здание полномочного представительства президента России в Уральском федеральном округе. В своем Instagram* он назвал его «феерической блевотиной».

Он противопоставил административное здание штаб-квартире Русской медной компании, которую спроектировал всемирно известный архитектор Норман Фостер.

«Справа — красивейшее здание Русской медной компании, которое спроектировал Норман Фостер. А слева — полпредство президента РФ в УрФО. Феерическая блевотина», — написал Лебедев.

Он предположил, что над проектом полпредства работал завхоз, а стиль здания охарактеризовал как «албанское барокко». Пост дизайнер сопроводил песней группы Ленинград «Любит наш народ».

Недавно блогер назвал возможную блокировку Telegram несусветной глупостью, а еще раньше признался, что давно мечтает перекрасить Кремль в белый цвет.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.