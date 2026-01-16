Артемий Лебедев рассказал о мечте перекрасить Кремль в белый цвет

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что мечтает перекрасить Московский Кремль в белый цвет. Своими мыслями по этому поводу он поделился в выпуске обзора новостей в социальной сети «ВКонтакте».

«А еще одна из моих мечт: после того, как мы перекрасим Кремль в белый цвет — а это обязательно надо сделать, потому что исторически он был белый, и это гораздо красивее, чем красный. Во многих других Кремлях в других городах тоже стены белые — и ничего страшного», — заявил дизайнер.

Своей второй мечтой он назвал переименование станции метро «Баррикадная» в «Зоопарк».

Лебедев также выразил восхищение красотой белокаменного Казанского кремля и сказал, что «и в Москве надо сделать то же самое».

Ранее Лебедев назвал виновников развода Джигана и Самойловой. Он заявил, что фейк о расставании запустили люди в их окружении.