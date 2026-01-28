Лебедев назвал блокировку Telegram плохой идеей и несусветной глупостью

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко раскритиковал возможные планы по ограничению работы Telegram в России. Свое мнение он высказал в обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте» .

Лебедев прокомментировал заявление сенатора Артема Шейкина о том, что работу мессенджера в стране начали ограничивать с лета 2025 года. Дизайнер назвал эту новость очень плохой.

«Запрет Telegram — это, конечно, была бы самая большая несусветная глупость на свете. <…> Запрещать то, что хорошо работает, то, что удобно людям, чем люди пользуются — абсолютно бредовая идея», — заявил дизайнер.

Он подчеркнул, что миллионы россиян используют платформу как для личного общения, так и для чтения новостных каналов, назвав ее самой удобной.

Ранее в Госдуме заявили, что в России могут заблокировать Telegram к выборам в сентябре 2026 года. Пока что точной даты официально никто не называл.