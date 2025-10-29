Подавший в суд на Киркорова бизнесмен решил отнять часть реки у Моргенштерна

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил в Минэкологии Подмосковья заявление касательно участка реки Малая Истра. Оказалось, что он находится в пользовании рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом предприниматель рассказал 360.ru.

Поводом стало видео, на котором исполнитель демонстрирует баню на берегу реки. По словам бизнесмена, береговые полосы — это национальное достояние, и они должны быть доступны для всех.

«Выбрал место, река Малая Истра. Подготовил документы, направил. И потом мне знакомые пересылают видео. <…> Я смотрю, действительно, место — участок этого иноагента. <…> Оказывается, у него там баня стоит, а это береговая полоса, там нельзя было размещать баню. Он зачем-то ее разместил, поэтому ее нужно демонтировать, убрать за береговую полосу», — отметил Рыськов.

Предприниматель отметил, что хотел бы построить на участке реки сооружение для забора воды. Бизнесмен получил регистрационный номер по заявлению. Сам Моргенштерн* с Рыськовым по этому вопросу не связывался.

Также известно, что Рыськов собрался судиться с Филиппом Киркоровым. Предприниматель хочет аннулировать сделку артиста по приобретению участка вдоль береговой линии Москвы-реки.

«Был в суд направлен иск. Суд его принял, заседание предварительно 21 ноября будет», — отметил бизнесмен.

В сентябре Рыськов направил в Генпрокуратуру требование о расторжении договора аренды земли с певицей Аллой Пугачевой из-за плавучего пирса на ее даче под Солнечногорском.

*Признан в России иностранным агентом.