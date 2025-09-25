На Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру

В Генпрокуратуру поступило требование расторгнуть договор аренды земли с певицей Аллой Пугачевой из-за плавучего пирса на ее даче под Солнечногорском. На сносе сооружения настаивает адвокат Глеб Рыськов, сообщил RT.

«Его все называют пирс, а юридически это плавучее сооружение. Оно покосившееся. Такие сооружения должны стоять в Ростехнадзоре на учете и аккредитованы по безопасности граждан. Таких данных о нем нет», — объяснил юрист.

Рыськов хотел приобрести права на часть акватории Истринского водохранилища. Однако аукцион не возможно провести из-за пирса знаменитости. Адвокат требует обязать Пугачеву эвакуировать объект на штрафстоянку или добиться принудительного сноса.

В жалобе отметили, что земельный участок, на котором расположена дача, частично находится на территории государственного водохранилища. На этом основании надзорное ведомство может предписать местную администрацию прекратить арендный договор с Примадонной.

Помимо дачи под Истрой у семьи Пугачевой есть еще одна имущественная проблема. Соседи выразили недовольство состоянием ее замка в деревне Грязь.