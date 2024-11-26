Лариса Лужина чуть не умерла после новости о смерти Светланы Светличной

Светлана Светличная умерла после тяжелой и продолжительной болезни 16 ноября. Ей было 84 года. Как рассказал в беседе с 360.ru певец Прохор Шаляпин, актрисе было очень тяжело — она лежала без памяти. А известная артистка Анна Калашникова на прощании со знаменитостью заявила, что со смертью звезды ушла целая эпоха.
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