Лариса Лужина чуть не умерла после новости о смерти Светланы Светличной

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина пропустила церемонию прощания с коллегой по цеху Светланой Светличной из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, смерть актрисы стала большим ударом для Лужиной. После пережитого стресса у нее заболело сердце.

Близкие Ларисы Анатольевны вызвали скорую, звезду госпитализировали.

Светлана Светличная умерла после тяжелой и продолжительной болезни 16 ноября. Ей было 84 года. Как рассказал в беседе с 360.ru певец Прохор Шаляпин, актрисе было очень тяжело — она лежала без памяти. А известная артистка Анна Калашникова на прощании со знаменитостью заявила, что со смертью звезды ушла целая эпоха.