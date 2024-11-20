Актриса Светлана Светличная очень тяжело уходила из жизни. Об этом на прощании с ней в Доме кино рассказал 360.ru певец Прохор Шаляпин.

«Конечно, болеть, быть без памяти, лежать — это самое страшное, чего мы боимся, правильно? Светлану Афанасьевну очень жаль», — заявил он.

Шаляпин отметил, что хорошо знал Светличную и пару лет был вхож к ней в дом. Он выразил соболезнования родным покойной.

Самая известная роль Светличной — Анна Сергеевна в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Роль озвучила Зоя Толбузина, а сама Светличная произносит только ставшую крылатой фразу «Не виноватая я! Он сам пришел!»

Актриса ушла из жизни 16 ноября в хосписе после тяжелой и продолжительной болезни. Ей было 84 года. Похоронят Светличную на Ваганьковском кладбище.