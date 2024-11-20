Со смертью актрисы Светланы Светличной ушла целая эпоха, заявила известная артистка Анна Калашникова. Прощание с актрисой началось 20 ноября в Доме кино в Москве .

Калашникова призналась, что близко не дружила со Светличной, но часто получала от нее ценные советы.

«Часто пересекались на съемках, за кулисами. Она по-доброму могла подойти и что-то поправить, сказать теплые слова. Это очень сложно делать красивым женщинам по жизни, да и вообще в шоу-бизнесе», — сказала она.

Актриса добавила, что Светличной многие завидовали, однако она всегда оставалась доброй и светлой.

«Светлая память и мои соболезнования близким. Уходит целая эпоха, легенда, яркая и нереальная женщина навсегда останется в нашей памяти», — заключила Калашникова.

Ранее актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что придумал для Светличной прозвище «Светлячок».