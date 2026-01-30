Вымогатель пытался сорвать концерт Долиной в Москве

Представитель Долиной сообщил о вымогателе на концерте в Москве

Певица Лариса Долина столкнулась с вымогателем, который пытался помешать ее концерту в Москве. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал представитель певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, злоумышленник требовал деньги и пытался помешать проведению концерта.

«Одного негодяя, который вымогал деньги <…> привлекли к ответственности. Он сидит под подпиской о невыезде, но обязательно будем разбираться с этим вопросом», — сказал Пудовкин.

Он уточнил, что подозреваемый публиковал угрозы в соцсетях.

«Идет проверка действий. Абсолютно уверен, что он будет привлечен к уголовной ответственности», — подчеркнул представитель артистки.

Пудовкин добавил, что правоохранители и служба безопасности Долиной не позволили создать проблемы артистке и собравшимся зрителям.

«Самым внимательным образом будем отслеживать все публикации, которые связаны с угрозами или безопасностью наших мероприятий», — заключил он.

Во вторник Долина дала первый в 2026 году концерт в московском баре Petter.