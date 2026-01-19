Лурье получила ключи от квартиры, принадлежавшей Долиной

Адвокат Светлана Свириденко, представлявшая интересы Полины Лурье в деле о собственности на квартиру против певицы Ларисы Долиной, продемонстрировала журналистам связку ключей. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

«Составили акт об окончании исполнительного производства, теперь Полина может заезжать. Вывезли все личные вещи, остались только предметы мебели, которые были оговорены», — рассказала юрист.

Она отметила, что ключи от квартиры самые обычные, Лурье сможет въехать уже сегодня. При этом Долиной, предположительно, сейчас нет в Москве — она отдыхает в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что Долина давно перешла все границы уважительного и достойного поведения.