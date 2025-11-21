Квартиру сторонницы ВСУ и оперной певицы Максаковой выставили на продажу

Квартиру бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс* выставили на продажу за 200 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Артистка уехала на Украину в начале 2022 года. С начала спецоперации она поддерживает ВСУ, собирая для боевиков деньги, а также поливает грязью коллег, которые с ней не согласны.

«Квартира иноагента Марии Максаковой* выставлена на продажу за 200 миллионов рублей, пока сама певица объявлена в розыск», — уточнили авторы канала.

На одном из сервисов недвижимости появилось объявление, что ее элитные апартаменты по индивидуальному проекту продают в комплекте с видом на набережную и гостиницу «Украина».

Именно эту квартиру Максаковой* обокрали в 2021 году. Тогда оперной диве причинили ущерб на 500 тысяч долларов.

Ранее столичный суд заочно приговорил оперную певицу к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.