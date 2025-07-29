Беглую певицу-иноагента Максакову объявили в международный розыск

Пресненский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела певицы Марии Максаковой*, которую объявили в международный розыск. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Певица Максакова*, суд над которой начался в Москве, находится в международном розыске. Исполнительницу обвиняют в публичных призывах к подрыву безопасности России, уклонении от исполнения обязанностей иноагента, говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства.

Певица призывала к вооружению ВСУ и свержению власти в России.

«Объявлена в международный розыск», — сказано в материалах.

Максакова* проживает за рубежом, ее внесли в реестр иноагентов в мае 2023 года. В декабре 2024 года суд заочно арестовал оперную диву за призывы к деятельности против России.

В конце мая 2025 года суд взыскал с певицы задолженность по налогам, сумму ФНС не разглашала.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.