Оперную певицу Максакову заочно приговорили к 4,5 года колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы оперную певицу Марию Максакову*, признав ее виновной в призывах к деятельности против России и уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Согласно оглашенному приговору, наказание предстоит отбывать в колонии общего режима. Максакова* находится за пределами России и объявлена в розыск. В процессе ее интересы представлял государственный адвокат.

Против артистки возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием интернета, а также по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Основанием стало опубликованное ею видео с высказываниями против спецоперации.

Минюст России внес певицу в реестр иноагентов в мае 2023 года. До этого Максакова* неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения закона об иноагентах, включая отсутствие соответствующей маркировки в публикациях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.