Кустурица захотел получить российский паспорт

Кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица собирается оформить российское гражданство. Об этом он рассказал телеканалу «Москва 24» .

Сербский кинодеятель отметил, что уже считает себя россиянином.

«Российское [гражданство] буду [получать], да», — подтвердил Кустурица.

Сейчас он является гражданином уже двух стран — Сербии и Франции. Паспорт России, по словам мэтра, нужен ему для работы над фильмами.

Режиссер сказал, что культуры Россиян и Сербов очень близки, но, к сожалению, сотрудничество стран в этой области не слишком тесное.

Ранее Кустурица сообщил, что готов снять фильм о президенте России Владимире Путине, как только появятся предложения.