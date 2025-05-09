Кустурица не увидел проблем в полете до Москвы на парад Победы

Вошедший в число почетных гостей парада Победы на Красной площади сербский режиссер Эмир Кустурица не столкнулся с препятствиями во время полета в Москву. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту Life.ru .

«Никаких проблем», — заявил Кустурица, отвечая на вопрос о возможных проблемах с перелетом в Россию.

В список почетных гостей парада Победы на Красной площади вошли специальный представитель Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США, актер Стивен Сигал, а также американский режиссер Оливер Стоун.

С внезапными сложностями во время полета в Москву столкнулись президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Власти балтийских республик запретили правительственным бортам лидеров двух стран заходить в их воздушное пространство. Поэтому Вучичу и Фицо пришлось искать пути облета.