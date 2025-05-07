Эстония попыталась сорвать визит премьера Словакии в Москву

Эстония не разрешила пролет самолета Фицо в Москву на День Победы

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо рассказал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией его правительственному самолету по пути в Москву. Об этом он заявил в Facebook*.

«Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит пролететь над ее территорией», — написал Фицо.

Премьер отметил, что эстонские власти сознательно попытались сорвать его визит в Москву по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны.

По его словам, Таллин принял решение в последний момент. Для словацкой стороны это оказалось неожиданностью.

Фицо подчеркнул, что Словакия имела действующее разрешение на использование воздушного пространства Эстонии, но сейчас страна найдет альтернативный маршрут.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал закрытие воздушного пространства прибалтийскими странами для Фицо и его сербского коллеги Александра Вучича проявлением абсурдной русофобской политики.

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