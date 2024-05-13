«Кто-то за нее забашлял денежки». Продюсер усомнился в победе Севиль в «Маске» | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 10:58 «Кто-то за нее забашлял денежки». Продюсер усомнился в победе Севиль в «Маске» Продюсер Дворцов: победу певицы Севиль в шоу «Маска» могли проплатить РИА «Новости»

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Певица Севиль Велиева могла победить в телешоу «Маска» благодаря взятке. Такое мнение изданию «Страсти» высказал продюсер Сергей Дворцов.

Он высоко оценил талант артистки, однако не исключил, что занять первое место в шоу ей помогли деньги.

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«Севиль стала победительницей заслуженно, она талантливая. Севиль — молодая артистка, но я считаю, что она не дотягивает определенные моменты, которые может исполнить на сцене. Возможно, кто-то за нее забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона», — рассказал он.

Дворцов также указал на то, что организаторы шоу могли бы пересмотреть состав участников и позвать не только молодых исполнителей.

«Не нужно забывать про старое поколение, которое на сегодняшний день на слуху», — отметил продюсер.

Сама Велиева объяснила, почему Билан желал ее победы в «Маске». Они уже встречались на различных вокальных конкурсах.