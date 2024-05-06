«Сожалеет, что поступил тогда не так». Велиева объяснила, почему Билан желал ее победы в «Маске» | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 15:11 «Сожалеет, что поступил тогда не так». Велиева объяснила, почему Билан желал ее победы в «Маске» Певица Велиева: Билан дал Еноту победить в шоу «Маска» из-за чувства вины РИА «Новости»

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Певица Севиль Велиева, победительница последнего сезона музыкального шоу «Маска» на канале НТВ, поделилась своими размышлениями о том, почему один из членов жюри, Дима Билан, хотел видеть победителем конкурса Енота. Она рассказала об этом в интервью «СтарХит».

Велиева вспомнила, что в прошлом она уже встречалась с Биланом на различных вокальных конкурсах. Она предположила, что он испытывает по отношению к ней чувство вины.

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«В двух конкурсах из четырех мы с Димой пересекались: он сидел в жюри, я участвовала. Там, разумеется, не было никаких масок, он оценивал меня как артиста. И, наверное, где-то в глубине души Дима сожалеет, что поступил тогда не так, как мог бы поступить», — поделилась артистка.

Однако мотивы Билана ее не смутили. Певица лишь посетовала на то, что в последнем эпизоде шоу он начал догадываться, кто на самом деле скрыт под маской Енота.

Велиева стала первой женщиной, победившей в российской версии проекта. Всего за победу в финале боролись четыре участника шоу в костюмах Кота, Енота, Бабочки и Змея Горыныча.