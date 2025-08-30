«Кто сказал, что Ленин умер?» Фроловцева ответила на слухи о раке

Актриса Фроловцева попросила не лезть в ее жизнь после слухов об операции

Известная по роли Галины Ивановны в сериале «Воронины» Анна Фроловцева призвала журналистов не лезть в ее жизнь после слухов о сложной операции. Актриса заявила об этом в беседе с News.ru .

Фроловцева привела строчки из стихотворения о советском революционере Владимире Ленине.

«Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал. Вам уже сказали, что в эти дела не лезьте», — сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Фроловцева перенесла операцию по удалению злокачественного новообразования, которое у нее выявили после маммографии.

В публикации отметили, что сейчас 76-летняя актриса восстанавливается после хирургического вмешательства. Также ей предстоит пройти курс гормональной терапии и химиотерапии.

В прошлом году Фроловцева пожаловалась на учащенное сердцебиение, боль в груди и гипертонию. Врачи обнаружили у нее мерцательную аритмию.